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Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм купить с доставкой в Москве
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Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм

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Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 1
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 2
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 3
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 4
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 5
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 6
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 7
Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 1
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 2
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 3
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 4
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 5
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 6
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 7
  • Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747683
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х3
Вес, г.
300

Описание товара Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм

Навесной замок Matrix 91801 шириной 50 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.

Преимущества

  • Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
  • Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
  • Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.

Отзывы о товаре Замок навесной Matrix 91801, хромированное покрытие 50 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Matrix 91801 шириной 50 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.

Преимущества

  • Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
  • Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
  • Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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