Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 747687
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500 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
490
Описание товара Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм
Навесной замок Matrix 91806 шириной 60 мм, с защищенной дужкой, используется для запирания дверей, ящиков и т.д. Препятствует несанкционированному проникновению в помещение и краже собственности. Замок вешается на проушины, поэтому для монтажа не требуются специальные инструменты. Дужка утоплена в корпус, благодаря чему запирающее устройство сложно взломать.
Преимущества
- Взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из прочной стали.
- Возможность уличного использования — корпус и дужка хромированы для защиты от коррозии.
- Удобная комплектация — к изделию прилагается 4 ключа, которые можно оставить про запас или использовать для предоставления доступа нескольким людям.
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Matrix 91806 шириной 60 мм, с защищенной дужкой, используется для запирания дверей, ящиков и т.д. Препятствует несанкционированному проникновению в помещение и краже собственности. Замок вешается на проушины, поэтому для монтажа не требуются специальные инструменты. Дужка утоплена в корпус, благодаря чему запирающее устройство сложно взломать.
Преимущества
- Взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из прочной стали.
- Возможность уличного использования — корпус и дужка хромированы для защиты от коррозии.
- Удобная комплектация — к изделию прилагается 4 ключа, которые можно оставить про запас или использовать для предоставления доступа нескольким людям.
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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