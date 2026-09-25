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Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм купить с доставкой в Москве
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Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм

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Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 1
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 2
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 3
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 4
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 5
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 6
Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 1
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 2
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 3
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 4
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 5
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 6
  • Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
490

Описание товара Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм

Навесной замок Matrix 91806 шириной 60 мм, с защищенной дужкой, используется для запирания дверей, ящиков и т.д. Препятствует несанкционированному проникновению в помещение и краже собственности. Замок вешается на проушины, поэтому для монтажа не требуются специальные инструменты. Дужка утоплена в корпус, благодаря чему запирающее устройство сложно взломать.

Преимущества

  • Взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из прочной стали.
  • Возможность уличного использования — корпус и дужка хромированы для защиты от коррозии.
  • Удобная комплектация — к изделию прилагается 4 ключа, которые можно оставить про запас или использовать для предоставления доступа нескольким людям.

Отзывы о товаре Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Matrix 91806 шириной 60 мм, с защищенной дужкой, используется для запирания дверей, ящиков и т.д. Препятствует несанкционированному проникновению в помещение и краже собственности. Замок вешается на проушины, поэтому для монтажа не требуются специальные инструменты. Дужка утоплена в корпус, благодаря чему запирающее устройство сложно взломать.

Преимущества

  • Взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из прочной стали.
  • Возможность уличного использования — корпус и дужка хромированы для защиты от коррозии.
  • Удобная комплектация — к изделию прилагается 4 ключа, которые можно оставить про запас или использовать для предоставления доступа нескольким людям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной Matrix 91806, защищенная дужка 60 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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