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Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка купить с доставкой в Москве
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Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка

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Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 1
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 2
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 3
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 4
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 5
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 6
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 7
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 8
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 1
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 2
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 3
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 4
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 5
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 6
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 7
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 8
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
230

Описание товара Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка

Навесной всепогодный замок Matrix 91822 шириной 40 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.

Преимущества

  • Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
  • Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
  • Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.

Отзывы о товаре Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной всепогодный замок Matrix 91822 шириной 40 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.

Преимущества

  • Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
  • Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
  • Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка – стоимость товара 440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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