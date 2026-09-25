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Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм купить с доставкой в Москве
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Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм

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Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 1
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 2
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 3
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 4
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 5
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 6
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 7
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 1
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 2
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 3
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 4
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 5
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 6
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 7
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
230

Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм

Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм

Отзывы о товаре Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной СИБРТЕХ 91623, ЗН2-4-1, 60 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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