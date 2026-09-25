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Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм купить с доставкой в Москве
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Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм

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Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 1
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 2
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 3
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 4
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 5
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 6
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 7
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 8
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 9
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 10
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 11
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 12
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 13
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 14
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 15
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 16
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 17
Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 1
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 2
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 3
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 4
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 5
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 6
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 7
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 8
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 9
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 10
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 11
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 12
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 13
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 14
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 15
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 16
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 17
  • Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х15х10
Вес, кг.
1.77

Описание товара Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм

Плиткорез MTX 87619 — инструмент для работы с керамической плиткой размером до 400 х 12 мм. Упрощает и ускоряет резку, позволяет получать ровный и аккуратный срез.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердосплавного материала ВК-8.
  • Возможность фиксации на поверхности рабочего стола — в основании плиткореза имеются специальные отверстия.
  • Плавный ход — каретка свободно передвигается благодаря двум направляющим из высококачественной инструментальной стали с антикоррозийным покрытием.
  • Высокое качество работы — стальное основание обеспечивает устойчивость плиткореза, мягкие амортизирующие накладки предотвращают смещение плитки.
  • Комфортная работа — на рукоятке имеется специальный захват.



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Отзывы о товаре Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
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Страна производитель
Китай
Описание

Плиткорез MTX 87619 — инструмент для работы с керамической плиткой размером до 400 х 12 мм. Упрощает и ускоряет резку, позволяет получать ровный и аккуратный срез.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердосплавного материала ВК-8.
  • Возможность фиксации на поверхности рабочего стола — в основании плиткореза имеются специальные отверстия.
  • Плавный ход — каретка свободно передвигается благодаря двум направляющим из высококачественной инструментальной стали с антикоррозийным покрытием.
  • Высокое качество работы — стальное основание обеспечивает устойчивость плиткореза, мягкие амортизирующие накладки предотвращают смещение плитки.
  • Комфортная работа — на рукоятке имеется специальный захват.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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