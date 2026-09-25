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Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping купить с доставкой в Москве
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Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping

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Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 1
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 2
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 3
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 4
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 5
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 6
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 7
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 8
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 9
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 10
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 11
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 1
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 2
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 3
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 4
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 5
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 6
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 7
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 8
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 9
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 10
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 11
  • Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
44x24x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х6
Вес, г.
710

Описание товара Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping

Термосумка Palisad Camping 69595 размером 44 х 24 х 26 см, используется во время поездок и на пикниках. Благодаря теплоизоляционному слою из PEVA и EPE долгое время сохраняет температуру охлажденных или подогретых продуктов и напитков. Имеет надежную конструкцию, усиленную каркасом и рукояткой из алюминия.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Максимально эффективное поддержание температуры — для основной загрузки продуктов используется большая крышка на молнии, а для быстрого доступа предусмотрен верхний люк, предотвращающий потерю холода или тепла.
  • Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.

Отзывы о товаре Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
44x24x26 см
Страна производитель
Китай
Описание

Термосумка Palisad Camping 69595 размером 44 х 24 х 26 см, используется во время поездок и на пикниках. Благодаря теплоизоляционному слою из PEVA и EPE долгое время сохраняет температуру охлажденных или подогретых продуктов и напитков. Имеет надежную конструкцию, усиленную каркасом и рукояткой из алюминия.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Максимально эффективное поддержание температуры — для основной загрузки продуктов используется большая крышка на молнии, а для быстрого доступа предусмотрен верхний люк, предотвращающий потерю холода или тепла.
  • Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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