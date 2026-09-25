Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping
Оригинальный товар
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Характеристики
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 744901
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1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
44x24x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х6
Вес, г.
710
Описание товара Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping
Термосумка Palisad Camping 69595 размером 44 х 24 х 26 см, используется во время поездок и на пикниках. Благодаря теплоизоляционному слою из PEVA и EPE долгое время сохраняет температуру охлажденных или подогретых продуктов и напитков. Имеет надежную конструкцию, усиленную каркасом и рукояткой из алюминия.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Максимально эффективное поддержание температуры — для основной загрузки продуктов используется большая крышка на молнии, а для быстрого доступа предусмотрен верхний люк, предотвращающий потерю холода или тепла.
- Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
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Бренд
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 шт
Объем
25
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
44x24x26 см
Страна производитель
Китай
Термосумка Palisad Camping 69595 размером 44 х 24 х 26 см, используется во время поездок и на пикниках. Благодаря теплоизоляционному слою из PEVA и EPE долгое время сохраняет температуру охлажденных или подогретых продуктов и напитков. Имеет надежную конструкцию, усиленную каркасом и рукояткой из алюминия.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Максимально эффективное поддержание температуры — для основной загрузки продуктов используется большая крышка на молнии, а для быстрого доступа предусмотрен верхний люк, предотвращающий потерю холода или тепла.
- Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Термосумка PALISAD 69595, 44х24х26 cм, Camping - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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