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Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки

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Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 1
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 2
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 3
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 4
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 5
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 6
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 7
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 8
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 9
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 10
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
обливная
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 1
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 2
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 3
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 4
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 5
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 6
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 7
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 8
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 9
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 10
  • Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал рукоятки
обливная
Длина, мм
165
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
150

Описание товара Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки

Переставные клещи Matrix 15707 длиной 165 мм, с обливными рукоятками, сочетают возможности трубного и разводного ключа. Будут полезны частным мастерам и профессионалам для захвата и удержания деталей во время слесарных и монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — клещи из прочной углеродистой стали рассчитаны на долгий срок службы.
  • Эффективная работа — острая насечка на губках облегчает захват предметов без специального рабочего профиля.
  • Регулировка открытия зева — клещи способны захватывать разные по форме и размеру предметы.
  • Эргономичность — обливные рукоятки надежно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал рукоятки
обливная
Длина, мм
165
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Переставные клещи Matrix 15707 длиной 165 мм, с обливными рукоятками, сочетают возможности трубного и разводного ключа. Будут полезны частным мастерам и профессионалам для захвата и удержания деталей во время слесарных и монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — клещи из прочной углеродистой стали рассчитаны на долгий срок службы.
  • Эффективная работа — острая насечка на губках облегчает захват предметов без специального рабочего профиля.
  • Регулировка открытия зева — клещи способны захватывать разные по форме и размеру предметы.
  • Эргономичность — обливные рукоятки надежно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - по цене 440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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