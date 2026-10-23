Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки
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Характеристики
Материал рукоятки
обливная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 744252
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440 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал рукоятки
обливная
Длина, мм
165
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
150
Описание товара Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки
Переставные клещи Matrix 15707 длиной 165 мм, с обливными рукоятками, сочетают возможности трубного и разводного ключа. Будут полезны частным мастерам и профессионалам для захвата и удержания деталей во время слесарных и монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — клещи из прочной углеродистой стали рассчитаны на долгий срок службы.
- Эффективная работа — острая насечка на губках облегчает захват предметов без специального рабочего профиля.
- Регулировка открытия зева — клещи способны захватывать разные по форме и размеру предметы.
- Эргономичность — обливные рукоятки надежно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
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Бренд
MATRIX
Материал рукоятки
обливная
Длина, мм
165
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Китай
Переставные клещи Matrix 15707 длиной 165 мм, с обливными рукоятками, сочетают возможности трубного и разводного ключа. Будут полезны частным мастерам и профессионалам для захвата и удержания деталей во время слесарных и монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — клещи из прочной углеродистой стали рассчитаны на долгий срок службы.
- Эффективная работа — острая насечка на губках облегчает захват предметов без специального рабочего профиля.
- Регулировка открытия зева — клещи способны захватывать разные по форме и размеру предметы.
- Эргономичность — обливные рукоятки надежно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Клещи Matrix 15707, 165 мм, переставные, обливные рукоятки - по цене 440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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