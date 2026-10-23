Top.Mail.Ru
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 1
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 2
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 3
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 4
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 5
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 6
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 7
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 8
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 9
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 10
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 11
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 1
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 2
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 3
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 4
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 5
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 6
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 7
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 8
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 9
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 10
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 11
  • Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
Длина, мм
300
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
31х8х2
Вес, г.
540

Описание товара Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ

Переставные клещи Sparta 157195 длиной 300 мм, с ПВХ-покрытием рукояток, пригодятся для решения бытовых задач: захвата фитингов, труб, крепежных элементов и других предметов. Инструмент способен частично заменить трубный и разводной ключи для вращения труб, метизов и других деталей, в том числе в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — клещи изготовлены из углеродистой стали.
  • Эффективность — губки с острыми насечками способны захватывать предметы без специального рабочего профиля.
  • Регулировка ширины зева — можно подобрать оптимальную величину раскрытия губок в зависимости от размера детали.
  • Эргономичность — обливные рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
Длина, мм
300
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Индия
Описание

Переставные клещи Sparta 157195 длиной 300 мм, с ПВХ-покрытием рукояток, пригодятся для решения бытовых задач: захвата фитингов, труб, крепежных элементов и других предметов. Инструмент способен частично заменить трубный и разводной ключи для вращения труб, метизов и других деталей, в том числе в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — клещи изготовлены из углеродистой стали.
  • Эффективность — губки с острыми насечками способны захватывать предметы без специального рабочего профиля.
  • Регулировка ширины зева — можно подобрать оптимальную величину раскрытия губок в зависимости от размера детали.
  • Эргономичность — обливные рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клещи Sparta 157195, 300 мм, переставные, рукоятки ПВХ - по цене 540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...