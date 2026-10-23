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Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S" купить с доставкой в Москве
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Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S"

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Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 1
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 2
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 3
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 4
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 5
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 6
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 7
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 8
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 9
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 10
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 11
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 12
Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
25
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 1
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 2
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 3
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 4
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 5
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 6
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 7
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 8
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 9
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 10
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 11
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 12
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип - &quot;S&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S"
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал рукоятки
сталь CrV
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
10
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
15
Длина, мм
235
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
410

Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S"

Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №0 15610 из стали CrV, тип «S», предназначен для захвата и вращения труб и соединительных деталей диаметром 0,5?. Ключ S-образной формы крепко захватывает плоские и объемные предметы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие, что снижает усталость мастера. Инструмент выдерживает интенсивное использование, поэтому пригодится сотрудникам автосервиса, коммунальных служб, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — ключ выполнен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
  • Продуманная конструкция — стопорное кольцо предотвращает случайное откручивание регулировочной гайки.
  • Надежная фиксация деталей — зубья, наклоненные противоположную от направления вращения сторону, обеспечивают самоблокируемый захват.
  • Устойчивость к воздействию влаги — порошковое покрытие защищает инструмент от коррозии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S"




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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал рукоятки
сталь CrV
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
10
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
15
Длина, мм
235
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №0 15610 из стали CrV, тип «S», предназначен для захвата и вращения труб и соединительных деталей диаметром 0,5?. Ключ S-образной формы крепко захватывает плоские и объемные предметы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие, что снижает усталость мастера. Инструмент выдерживает интенсивное использование, поэтому пригодится сотрудникам автосервиса, коммунальных служб, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — ключ выполнен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
  • Продуманная конструкция — стопорное кольцо предотвращает случайное откручивание регулировочной гайки.
  • Надежная фиксация деталей — зубья, наклоненные противоположную от направления вращения сторону, обеспечивают самоблокируемый захват.
  • Устойчивость к воздействию влаги — порошковое покрытие защищает инструмент от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ трубный рычажный GROSS 15610, №0, 0,5", цельнокованый, CrV, тип - "S" - по цене 800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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