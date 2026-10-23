Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15759, №2, 1.5", кованый, тип "L"
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Характеристики
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Максимальное раскрытие губок, мм
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 744270
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
20
Максимальное раскрытие губок, мм
55
Максимальный диаметр трубы, мм
50
Длина, мм
420
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х8х4
Вес, кг.
1.09
Описание товара Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ 15759, №2, 1.5", кованый, тип "L"
Кованый трубный рычажный ключ Сибртех №2 15759, тип «L», используется для захвата и вращения труб диаметром 1,5?, а также других деталей со специальным профилем и без него. Рычажный механизм увеличивает рабочее усилие, снижая нагрузку на руки мастера. Инструмент рассчитан на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Прочность и долговечность — кованая конструкция из закаленной легированной стали устойчива к нагрузке кручения, губки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
- Прочный захват — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
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Бренд
СИБРТЕХ
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
L-образные
Угол губок, °
90
Минимальное раскрытие губок, мм
20
Максимальное раскрытие губок, мм
55
Максимальный диаметр трубы, мм
50
Длина, мм
420
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кованый трубный рычажный ключ Сибртех №2 15759, тип «L», используется для захвата и вращения труб диаметром 1,5?, а также других деталей со специальным профилем и без него. Рычажный механизм увеличивает рабочее усилие, снижая нагрузку на руки мастера. Инструмент рассчитан на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Прочность и долговечность — кованая конструкция из закаленной легированной стали устойчива к нагрузке кручения, губки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Надежная фиксация — на регулировочном механизме с гайкой имеется стопорное кольцо.
- Прочный захват — зубья прогрессивной формы наклонены против направления вращения.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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