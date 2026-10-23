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Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S" купить с доставкой в Москве
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Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S"

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Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 1
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 2
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 3
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 4
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 5
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 6
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 7
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 8
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 9
Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
25
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 1
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 2
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 3
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 4
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 5
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 6
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 7
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 8
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 9
  • Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;S&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S"
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
сталь CrV
Угол губок, °
45
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
20
Длина, мм
255
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
400

Описание товара Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S"

Цельнокованый трубный рычажный ключ №0 Denzel 15651 из стали CrV используется для захвата и вращения труб и фитингов диаметром до 1/2?. Ключ с S-образными губками надежно удерживает детали сложной формы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм обеспечивает высокое прижимное усилие, повышая эффективность работы. Усиленная конструкция выдерживает интенсивные нагрузки и позволяет применять инструмент как в быту, так и в профессиональной сфере — в автомастерских, ЖКХ и т.д.

Преимущества

  • Качественное исполнение — цельнокованая конструкция из прочной хромованадиевой стали устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
  • Высокий ресурс — рабочие губки прошли закалку высокочастотными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет работать с применением значительных усилий.
  • Надежный самоблокируемый захват — зубья наклонены против направления вращения для эффективного решения поставленных задач.
  • Удобная эксплуатация — стопорное кольцо на регулировочной гайке позволяет зафиксировать рабочие части в нужном положении для удобства работы.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины надежно ложатся в руку и позволяют длительное время работать без ощущения усталости.
  • Подтвержденное качество — характеристики инструмента полностью соответствуют немецкому стандарту DIN 5234.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
сталь CrV
Угол губок, °
45
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
20
Длина, мм
255
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый трубный рычажный ключ №0 Denzel 15651 из стали CrV используется для захвата и вращения труб и фитингов диаметром до 1/2?. Ключ с S-образными губками надежно удерживает детали сложной формы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм обеспечивает высокое прижимное усилие, повышая эффективность работы. Усиленная конструкция выдерживает интенсивные нагрузки и позволяет применять инструмент как в быту, так и в профессиональной сфере — в автомастерских, ЖКХ и т.д.

Преимущества

  • Качественное исполнение — цельнокованая конструкция из прочной хромованадиевой стали устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
  • Высокий ресурс — рабочие губки прошли закалку высокочастотными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет работать с применением значительных усилий.
  • Надежный самоблокируемый захват — зубья наклонены против направления вращения для эффективного решения поставленных задач.
  • Удобная эксплуатация — стопорное кольцо на регулировочной гайке позволяет зафиксировать рабочие части в нужном положении для удобства работы.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины надежно ложатся в руку и позволяют длительное время работать без ощущения усталости.
  • Подтвержденное качество — характеристики инструмента полностью соответствуют немецкому стандарту DIN 5234.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ трубный рычажный DENZEL 15651, №0, 1/2", цельнокованый, CrV, тип "S" - по цене 650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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