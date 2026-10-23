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Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) купить с доставкой в Москве
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Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ)

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Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 1
Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 2
Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
B-образные
Максимальное раскрытие губок, мм
25
  • Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 1
  • Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 2
  • Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
B-образные
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
5
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
19
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
480

Описание товара Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ)

Трубный рычажный ключ НИЗ КТР-0 15786 помогает захватывать и вращать трубы, фитинги и другие детали. Благодаря рычажному механизму позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент пригодится частным мастерам для проведения ремонтных работ в квартире или на даче.

Преимущества

  • Стойкость к износу и долгий срок службы — ключ выполнен из углеродистой стали 45.
  • Надежный захват деталей — зубья наклонены против направления вращения.
  • Легкое раскрытие губок — в конструкции предусмотрено удобное колесико.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено лакокрасочное покрытие.



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Отзывы о товаре Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Марка стали
сталь 45
Материал рукоятки
углеродистая сталь
Форма губок
B-образные
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
5
Максимальное раскрытие губок, мм
25
Максимальный диаметр трубы, мм
19
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Трубный рычажный ключ НИЗ КТР-0 15786 помогает захватывать и вращать трубы, фитинги и другие детали. Благодаря рычажному механизму позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент пригодится частным мастерам для проведения ремонтных работ в квартире или на даче.

Преимущества

  • Стойкость к износу и долгий срок службы — ключ выполнен из углеродистой стали 45.
  • Надежный захват деталей — зубья наклонены против направления вращения.
  • Легкое раскрытие губок — в конструкции предусмотрено удобное колесико.
  • Защита от коррозии — на инструмент нанесено лакокрасочное покрытие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ трубный рычажный Мир Инструмента 15786, КТР-0 (НИЗ) - по цене 640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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