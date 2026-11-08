Смартфон Huawei Nova Y74 8/128Gb (51098UGA) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova Y74 8/128Gb (51098UGA) Black
Смартфон HUAWEI nova Y74 оснащен 6.67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1604?720) и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа включает 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128ГБ. Главной особенностью модели выступает кремний-углеродный аккумулятор на 6620 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и устойчивостью к температурам до –20 °C. Фотографические возможности представлены основной камерой на 50 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп. Устройство выполнено в прочном корпусе с защитой от падений по стандарту SGS и оборудовано физической настраиваемой кнопкой быстрого доступа на боковой грани. В качестве программной платформы используется оболочка EMUI 12. В наличии беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и чип NFC для бесконтактной оплаты.
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