Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
480
Описание товара Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini
Многофункциональный крепежный набор для быстрой и точной фиксации компактных лазерных уровней весом до 1.6 кг. Включает в себя магнитный держатель с резьбой 1/4", металлический зажим-прищепку и специальный ремешок. Позволяет надежно монтировать нивелиры на металлических профилях, трубах, деревянных балках, элементах подвесного потолка или саморезах. Продуманная конструкция обеспечивает гибкую регулировку положения прибора на объекте, существенно облегчая процесс разметки внутри помещений.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитПереходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный)
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитШтатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитКрепление Condtrol 1-7-011
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитДержатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитИзмерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитШтатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитРейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНивелирная рейка CONDTROL TS 4M
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитШтатив CONDTROL H160 с элевационной головкой (1/4")
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитИзмерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвимет...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитПриемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитПриемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор ...
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Страна производитель
Китай
Многофункциональный крепежный набор для быстрой и точной фиксации компактных лазерных уровней весом до 1.6 кг. Включает в себя магнитный держатель с резьбой 1/4", металлический зажим-прищепку и специальный ремешок. Позволяет надежно монтировать нивелиры на металлических профилях, трубах, деревянных балках, элементах подвесного потолка или саморезах. Продуманная конструкция обеспечивает гибкую регулировку положения прибора на объекте, существенно облегчая процесс разметки внутри помещений.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini