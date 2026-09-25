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Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60

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Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 1
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 2
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 3
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 4
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 5
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 6
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 7
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 8
Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 1
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 2
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 3
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 4
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 5
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 6
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 7
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 8
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60
6 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х22х18
Вес, кг.
5.4

Описание товара Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60

Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer Hercules-600 3313-60 - стоимость товара 6730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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