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Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 купить с доставкой в Москве
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Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1

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Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 1
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 2
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 3
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 4
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 5
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 6
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 7
Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Диаметр ролика
0
Наружный диаметр ролика, мм
0
Посадочный диаметр ролика, мм
0
Максимальная глубина резания
6
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 1
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 2
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 3
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 4
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 5
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 6
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 7
  • Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Усиленный разделитель плитки, упаковка
Диаметр ролика
0
Наружный диаметр ролика, мм
0
Посадочный диаметр ролика, мм
0
Максимальная глубина резания
6
Длина реза, мм
12
Материал обработки
плитка
Ширина, см
13.5
Высота, см
11
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х13х12
Вес, г.
690

Описание товара Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1

Усиленный делитель плитки из стали толщиной 2 мм с эргономичными рукоятками позволяет аккуратно и точно разделить плитку толщиной до 12 мм. Плавающие лапки помогут в разделении плитки шириной от 6 мм Для разделения крупноформатной плитки толщиной до 12 мм Плавающие лапки для отделения узкой плитки до 6 см Эргономичные рукоятки Сталь толщиной 2 мм



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Отзывы о товаре Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Усиленный разделитель плитки, упаковка
Диаметр ролика
0
Наружный диаметр ролика, мм
0
Посадочный диаметр ролика, мм
0
Максимальная глубина резания
6
Длина реза, мм
12
Материал обработки
плитка
Ширина, см
13.5
Высота, см
11
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Усиленный делитель плитки из стали толщиной 2 мм с эргономичными рукоятками позволяет аккуратно и точно разделить плитку толщиной до 12 мм. Плавающие лапки помогут в разделении плитки шириной от 6 мм Для разделения крупноформатной плитки толщиной до 12 мм Плавающие лапки для отделения узкой плитки до 6 см Эргономичные рукоятки Сталь толщиной 2 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1 - этот товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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