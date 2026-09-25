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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 9
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 10
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 11
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 12
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 13
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 14
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 15
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 16
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 17
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1400
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 9
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 10
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 11
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 12
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 13
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 14
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 15
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 16
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 17
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
15 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Таймер
нет
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Ширина, см
38.5
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х45
Вес, кг.
17

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт

Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-П15 с черно-синим цветом корпуса используется для быстрого и направленного обогрева производственных и складских помещений, мастерских и ангаров площадью до 180 кв.м. Модель стала обладательницей гладкого ТЭНа с большой рабочей поверхностью и мощных вентиляторов, которые обеспечивают создание внушительного потока теплого воздуха. Производительность устройства достигает 1400 м?/ч, благодаря чему оптимальная температура воздуха в помещении достигается очень быстро. Тепловая пушка Зубр ТП-П15 с максимальной тепловой мощностью 15 кВт поддерживает регулировку ступеней мощности с возможностью выбора максимальной или половинчатой (7.5 кВт). Устройство, будучи подключенным к трехфазной электрической сети, способно проработать непрерывно до 24 часов. Для удобного перемещения прибора на корпусе предусмотрена ручка. Для продолжительной работы тепловая пушка получила защиту от скачков напряжения и перегрева.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1400
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP20
Таймер
нет
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Ширина, см
38.5
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-П15 с черно-синим цветом корпуса используется для быстрого и направленного обогрева производственных и складских помещений, мастерских и ангаров площадью до 180 кв.м. Модель стала обладательницей гладкого ТЭНа с большой рабочей поверхностью и мощных вентиляторов, которые обеспечивают создание внушительного потока теплого воздуха. Производительность устройства достигает 1400 м?/ч, благодаря чему оптимальная температура воздуха в помещении достигается очень быстро. Тепловая пушка Зубр ТП-П15 с максимальной тепловой мощностью 15 кВт поддерживает регулировку ступеней мощности с возможностью выбора максимальной или половинчатой (7.5 кВт). Устройство, будучи подключенным к трехфазной электрической сети, способно проработать непрерывно до 24 часов. Для удобного перемещения прибора на корпусе предусмотрена ручка. Для продолжительной работы тепловая пушка получила защиту от скачков напряжения и перегрева.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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