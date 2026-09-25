Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
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Характеристики
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
Тепловая пушка электрическая Зубр ТП-П15 с черно-синим цветом корпуса используется для быстрого и направленного обогрева производственных и складских помещений, мастерских и ангаров площадью до 180 кв.м. Модель стала обладательницей гладкого ТЭНа с большой рабочей поверхностью и мощных вентиляторов, которые обеспечивают создание внушительного потока теплого воздуха. Производительность устройства достигает 1400 м?/ч, благодаря чему оптимальная температура воздуха в помещении достигается очень быстро. Тепловая пушка Зубр ТП-П15 с максимальной тепловой мощностью 15 кВт поддерживает регулировку ступеней мощности с возможностью выбора максимальной или половинчатой (7.5 кВт). Устройство, будучи подключенным к трехфазной электрической сети, способно проработать непрерывно до 24 часов. Для удобного перемещения прибора на корпусе предусмотрена ручка. Для продолжительной работы тепловая пушка получила защиту от скачков напряжения и перегрева.
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