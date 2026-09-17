Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22

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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171929
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Высокий сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 22 и 27 кВт. Профессиональная пушка P2- 22 незаменима при обогреве помещений площадью до 250 м?. Данная модель относится к профессиональным промышленным приборам и рассчитана на работу в самых тяжелых условия. Она идеально подойдёт для применения в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. Наличие колёсного шасси способствует легкому перемещению пушки. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку на корпусе, что обеспечивает простоту и удобство подключения.
Высокий сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 22 и 27 кВт. Профессиональная пушка P2- 22 незаменима при обогреве помещений площадью до 250 м?. Данная модель относится к профессиональным промышленным приборам и рассчитана на работу в самых тяжелых условия. Она идеально подойдёт для применения в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. Наличие колёсного шасси способствует легкому перемещению пушки. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку на корпусе, что обеспечивает простоту и удобство подключения.
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