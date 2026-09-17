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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22 купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22

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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 171929
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
настенный
Максимальный воздухообмен
1600 м3/час
Мощность обогрева
21 кВт
Напряжение
400 В
Управление
Роторный переключатель
Уровни мощности
22 кВт/10,50 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
76
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х47х42
Вес, кг.
23.3

Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22

Высокий сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 22 и 27 кВт. Профессиональная пушка P2- 22 незаменима при обогреве помещений площадью до 250 м?. Данная модель относится к профессиональным промышленным приборам и рассчитана на работу в самых тяжелых условия. Она идеально подойдёт для применения в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. Наличие колёсного шасси способствует легкому перемещению пушки. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку на корпусе, что обеспечивает простоту и удобство подключения.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BHP-P2-22




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
настенный
Максимальный воздухообмен
1600 м3/час
Мощность обогрева
21 кВт
Напряжение
400 В
Управление
Роторный переключатель
Уровни мощности
22 кВт/10,50 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Ширина, см
76
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Высокий сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 22 и 27 кВт. Профессиональная пушка P2- 22 незаменима при обогреве помещений площадью до 250 м?. Данная модель относится к профессиональным промышленным приборам и рассчитана на работу в самых тяжелых условия. Она идеально подойдёт для применения в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. Наличие колёсного шасси способствует легкому перемещению пушки. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку на корпусе, что обеспечивает простоту и удобство подключения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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