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Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая

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Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 5
Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая
3 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Посмотрим на Смерть с несколько иного ракурса благодаря мрачно-красивому дизайну, выполненному методом цветного изображения на классической зажигалке с покрытием под поцарапанный хром. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Посмотрим на Смерть с несколько иного ракурса благодаря мрачно-красивому дизайну, выполненному методом цветного изображения на классической зажигалке с покрытием под поцарапанный хром. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Grim Beauty серебристая матовая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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