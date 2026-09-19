Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 386894
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 500 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)
Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28378 с покрытием Gray Dusk имеет приятную на ощупь матовую никеле-хромовую текстурированную поверхность в стиле Street Chrome. Покрытие Gray Dusk — это порошковое покрытие нанесенное путем спекания краски с помощью PVD технологии., Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном. Корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28378 с покрытием Gray Dusk имеет приятную на ощупь матовую никеле-хромовую текстурированную поверхность в стиле Street Chrome. Покрытие Gray Dusk — это порошковое покрытие нанесенное путем спекания краски с помощью PVD технологии., Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном. Корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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