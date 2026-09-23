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Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN

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Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 1
Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 2
Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 3
Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 1
  • Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 2
  • Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 3
  • Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736748
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Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3-Personal
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
19x31.5x8.5мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN

Сетевой адаптер USB-BE92 Nano Трехдиапазонный адаптер BE6500 WiFi 7 Nano USB, диапазон 6 ГГц, поддержка 4096-QAM, Plug and play, совместимость с Windows 10 и 11® Компактный USB-адаптер Wi-Fi 7 - Оцените сверхбыстрый Wi-Fi в элегантном корпусе наноразмера. Обновите свой Wi-Fi до новейшего стандарта - Преобразуйте свой компьютер в соответствии с передовым стандартом 802.11be с помощью простого USB-подключения. Идеально подходит для потоковой передачи - Поддержка трех диапазонов, включая частотный спектр 6 ГГц*, автоматически выбирает лучший диапазон для стабильного соединения и превосходной производительности. Расширенная сетевая безопасность - Преимущества повышенной безопасности сети и надежной аутентификации с поддержкой WPA3.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN




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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3-Personal
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
19x31.5x8.5мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер USB-BE92 Nano Трехдиапазонный адаптер BE6500 WiFi 7 Nano USB, диапазон 6 ГГц, поддержка 4096-QAM, Plug and play, совместимость с Windows 10 и 11® Компактный USB-адаптер Wi-Fi 7 - Оцените сверхбыстрый Wi-Fi в элегантном корпусе наноразмера. Обновите свой Wi-Fi до новейшего стандарта - Преобразуйте свой компьютер в соответствии с передовым стандартом 802.11be с помощью простого USB-подключения. Идеально подходит для потоковой передачи - Поддержка трех диапазонов, включая частотный спектр 6 ГГц*, автоматически выбирает лучший диапазон для стабильного соединения и превосходной производительности. Расширенная сетевая безопасность - Преимущества повышенной безопасности сети и надежной аутентификации с поддержкой WPA3.
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Доставка
Отзывы


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