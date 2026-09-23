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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black

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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 2
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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736730
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 50 +12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black

? Xiaomi 17T — производительный смартфон нового поколения Xiaomi 17T сочетает мощное железо, качественный AMOLED-дисплей, продвинутую систему камер Leica и ёмкий аккумулятор, предлагая сбалансированный флагманский опыт для повседневного использования, мобильной фотографии и развлечений. ? Яркий AMOLED-дисплей 144 Гц Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1268 ? 2756 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддержка Dolby Vision, HDR10+ и 68 миллиардов цветов обеспечивает насыщенное, контрастное и реалистичное изображение. Высокочастотная PWM-регулировка 3840 Гц помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании. ? Производительность на базе Dimensity 8500 Ultra В основе устройства лежит современный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra с производительными ядрами Cortex-A725. Чип обеспечивает высокую скорость работы системы, плавную многозадачность и комфортный игровой процесс. ? Быстрая память и современное хранилище Xiaomi 17T получил 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Это гарантирует быстрый запуск приложений, высокую скорость передачи данных и плавную работу интерфейса. ? Камеры Leica для мобильной фотографии Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения построена на крупном сенсоре и дополнена перископическим телеобъективом 50 МП с 5-кратным оптическим зумом. Также предусмотрена сверхширокоугольная камера 12 МП для пейзажной и архитектурной съёмки. ? Запись видео в 4K и HDR10+ Смартфон поддерживает видеосъёмку в 4K при 60 кадрах в секунду, а также slow-motion в Full HD до 960 fps. Поддержка HDR10+ и 10-битного цвета помогает создавать более кинематографичное видео. ? Фронтальная камера 32 МП Селфи-камера на 32 МП поддерживает HDR и запись видео в 4K, обеспечивая качественные видеозвонки и детализированные автопортреты. ? Ёмкий аккумулятор и зарядка 67 Вт Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 67 Вт по стандарту PD3.0. ? Современные коммуникации Xiaomi 17T поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC и 5G-сети. Также предусмотрен инфракрасный порт для управления бытовой техникой. ? Защита от воды и пыли IP68 Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и способен выдерживать погружение в воду на глубину до 3 метров в течение 30 минут. ? Качественный звук и мультимедиа Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают объёмное звучание, а поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio делает устройство отличным вариантом для прослушивания музыки. ? HyperOS 3 на базе Android 16 Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, предлагающей обновлённый интерфейс, улучшенную оптимизацию системы и современные AI-функции.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 50 +12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Xiaomi 17T — производительный смартфон нового поколения Xiaomi 17T сочетает мощное железо, качественный AMOLED-дисплей, продвинутую систему камер Leica и ёмкий аккумулятор, предлагая сбалансированный флагманский опыт для повседневного использования, мобильной фотографии и развлечений. ? Яркий AMOLED-дисплей 144 Гц Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1268 ? 2756 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддержка Dolby Vision, HDR10+ и 68 миллиардов цветов обеспечивает насыщенное, контрастное и реалистичное изображение. Высокочастотная PWM-регулировка 3840 Гц помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании. ? Производительность на базе Dimensity 8500 Ultra В основе устройства лежит современный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra с производительными ядрами Cortex-A725. Чип обеспечивает высокую скорость работы системы, плавную многозадачность и комфортный игровой процесс. ? Быстрая память и современное хранилище Xiaomi 17T получил 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Это гарантирует быстрый запуск приложений, высокую скорость передачи данных и плавную работу интерфейса. ? Камеры Leica для мобильной фотографии Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения построена на крупном сенсоре и дополнена перископическим телеобъективом 50 МП с 5-кратным оптическим зумом. Также предусмотрена сверхширокоугольная камера 12 МП для пейзажной и архитектурной съёмки. ? Запись видео в 4K и HDR10+ Смартфон поддерживает видеосъёмку в 4K при 60 кадрах в секунду, а также slow-motion в Full HD до 960 fps. Поддержка HDR10+ и 10-битного цвета помогает создавать более кинематографичное видео. ? Фронтальная камера 32 МП Селфи-камера на 32 МП поддерживает HDR и запись видео в 4K, обеспечивая качественные видеозвонки и детализированные автопортреты. ? Ёмкий аккумулятор и зарядка 67 Вт Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 67 Вт по стандарту PD3.0. ? Современные коммуникации Xiaomi 17T поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC и 5G-сети. Также предусмотрен инфракрасный порт для управления бытовой техникой. ? Защита от воды и пыли IP68 Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и способен выдерживать погружение в воду на глубину до 3 метров в течение 30 минут. ? Качественный звук и мультимедиа Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают объёмное звучание, а поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio делает устройство отличным вариантом для прослушивания музыки. ? HyperOS 3 на базе Android 16 Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, предлагающей обновлённый интерфейс, улучшенную оптимизацию системы и современные AI-функции.
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