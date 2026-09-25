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Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
500
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXK HUAWEI
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760?1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Аппаратная основа устройства состоит из процессора Kirin 9030S, 12 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя емкостью 512 ГБ. Тройной блок тыльной камеры XMAGE включает основной модуль на 50 Мп с изменяемой физической диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией, 50-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим увеличением и функцией макросъемки, а также ультраширокоугольный датчик на 12,5 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью до 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной до 50 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69, а в качестве программной платформы используется оболочка EMUI 16.
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760?1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Аппаратная основа устройства состоит из процессора Kirin 9030S, 12 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя емкостью 512 ГБ. Тройной блок тыльной камеры XMAGE включает основной модуль на 50 Мп с изменяемой физической диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией, 50-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим увеличением и функцией макросъемки, а также ультраширокоугольный датчик на 12,5 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью до 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной до 50 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69, а в качестве программной платформы используется оболочка EMUI 16.
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXK HUAWEI - стоимость товара 68370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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