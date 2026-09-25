Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXP HUAWEI
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXP HUAWEI
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6.6-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 1.5K. AMOLED-дисплей с технологией LTPO передает 1 млрд цветов и оттенков, поддерживает частоту обновления 140 Гц для сохранения плавности видео и игр. Модель с 256 ГБ встроенной памяти поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами. Стереодинамики с технологией HUAWEI Histen создают эффект объемного звука, не хрипят на предельной громкости. HUAWEI Pura 90s Pro выполнен в розовом корпусе со стеклянной задней панелью и покрытием Kunlun Glass для защиты экрана от царапин. Основная камера с четырьмя модулями поддерживает цифровой и оптический зум, широкоугольный и другие режимы. Устройство способно записывать видео 4K с частотой до 60 кадр/сек, использовать функции замедленной съемки и таймлапс. Фронтальная камера на 13 Мп дополнена набором фотофильтров и режимов для селфи.
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