Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470
Описание товара Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 64 350 руб.16088 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 128 560 руб.32140 руб. в СплитСмартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
-
В наличииЦена 157 360 руб.39340 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSim
Бренд
Xiaomi
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Violet