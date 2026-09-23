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Чайник BQ KT1830G Черный купить с доставкой в Москве
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Чайник BQ KT1830G Черный

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Чайник BQ KT1830G Черный - фото 1
Чайник BQ KT1830G Черный - фото 2
Чайник BQ KT1830G Черный - фото 3
Чайник BQ KT1830G Черный - фото 4
Чайник BQ KT1830G Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
156 x 229 x 217 мм
  • Чайник BQ KT1830G Черный - фото 1
  • Чайник BQ KT1830G Черный - фото 2
  • Чайник BQ KT1830G Черный - фото 3
  • Чайник BQ KT1830G Черный - фото 4
  • Чайник BQ KT1830G Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735943
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
156 x 229 x 217 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.19

Описание товара Чайник BQ KT1830G Черный

Представьте, как каждое утро начинается с маленького ритуала — с идеальной чашки горячего чая или кофе, который готовится в мгновение ока. Чайник BQ KT1830G Black — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий стильный акцент на вашей кухне и гарантия безупречного результата. Его лаконичный дизайн в глубоком черном цвете и утонченное стеклянное тело делают его больше похожим на элемент современного искусства, который гармонично впишется в любое пространство, от классического до хай-тек. Сердцем этого чайника является мощный нагревательный элемент на 2200 Вт, выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Закрытая спираль обеспечивает невероятно быстрый нагвод — вы получите кипяток для утреннего кофе или вечернего успокаивающего травяного чая буквально за считанные минуты. Такая мощность не заставит вас долго ждать, что особенно ценно в условиях постоянной нехватки времени перед работой или учёбой. При этом конструкция с закрытым нагревательным элементом делает процесс ухода невероятно простым — внутри не скапливается накипь, а протереть корпус не составит никакого труда. Объём в 1.7 литра идеально сбалансирован — его достаточно, чтобы приготовить несколько порций напитков для семьи или гостей, но при этом чайник не занимает много места на столешнице. Вы всегда сможете контролировать количество воды благодаря удобному и точному индикатору уровня, нанесённому на корпус. Это исключает риск налить слишком мало или слишком много, обеспечивая экономию электроэнергии и вашего времени. Особое удовольствие доставляет наблюдение за работой этого устройства. Когда вы включаете чайник, внутри загорается стильная синяя подсветка, превращая процесс кипячения в завораживающее зрелище. Мерцающие пузырьки и игра света создают почти магический эффект, который непременно привлечёт внимание и вызовет восторг у всех домочадцев. Это не только функционально, но и невероятно красиво. Не стоит беспокоиться о качестве воды — встроенный фильтр из мелкой сетки задержит мельчайшие частицы накипи, обеспечивая кристальную чистоту вашего напитка. А после использования вы легко можете убрать шнур питания в специальный отсек в основании чайника, что позволяет поддерживать идеальный порядок на кухне и делает хранение максимально удобным. BQ KT1830G Black — это умное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и надежности. Он создан для тех, кто ценит своё время, не готов идти на компромиссы в вопросах качества и желает окружить себя вещами, которые приносят не только пользу, но и эстетическое удовольствие. Это тот аксессуар, который делает ежедневные процедуры приятнее, а вашу кухню — современнее и уютнее.

Отзывы о товаре Чайник BQ KT1830G Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
156 x 229 x 217 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, как каждое утро начинается с маленького ритуала — с идеальной чашки горячего чая или кофе, который готовится в мгновение ока. Чайник BQ KT1830G Black — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий стильный акцент на вашей кухне и гарантия безупречного результата. Его лаконичный дизайн в глубоком черном цвете и утонченное стеклянное тело делают его больше похожим на элемент современного искусства, который гармонично впишется в любое пространство, от классического до хай-тек. Сердцем этого чайника является мощный нагревательный элемент на 2200 Вт, выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Закрытая спираль обеспечивает невероятно быстрый нагвод — вы получите кипяток для утреннего кофе или вечернего успокаивающего травяного чая буквально за считанные минуты. Такая мощность не заставит вас долго ждать, что особенно ценно в условиях постоянной нехватки времени перед работой или учёбой. При этом конструкция с закрытым нагревательным элементом делает процесс ухода невероятно простым — внутри не скапливается накипь, а протереть корпус не составит никакого труда. Объём в 1.7 литра идеально сбалансирован — его достаточно, чтобы приготовить несколько порций напитков для семьи или гостей, но при этом чайник не занимает много места на столешнице. Вы всегда сможете контролировать количество воды благодаря удобному и точному индикатору уровня, нанесённому на корпус. Это исключает риск налить слишком мало или слишком много, обеспечивая экономию электроэнергии и вашего времени. Особое удовольствие доставляет наблюдение за работой этого устройства. Когда вы включаете чайник, внутри загорается стильная синяя подсветка, превращая процесс кипячения в завораживающее зрелище. Мерцающие пузырьки и игра света создают почти магический эффект, который непременно привлечёт внимание и вызовет восторг у всех домочадцев. Это не только функционально, но и невероятно красиво. Не стоит беспокоиться о качестве воды — встроенный фильтр из мелкой сетки задержит мельчайшие частицы накипи, обеспечивая кристальную чистоту вашего напитка. А после использования вы легко можете убрать шнур питания в специальный отсек в основании чайника, что позволяет поддерживать идеальный порядок на кухне и делает хранение максимально удобным. BQ KT1830G Black — это умное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и надежности. Он создан для тех, кто ценит своё время, не готов идти на компромиссы в вопросах качества и желает окружить себя вещами, которые приносят не только пользу, но и эстетическое удовольствие. Это тот аксессуар, который делает ежедневные процедуры приятнее, а вашу кухню — современнее и уютнее.
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