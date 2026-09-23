Чайник BQ KT1830G Черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник BQ KT1830G Черный
Представьте, как каждое утро начинается с маленького ритуала — с идеальной чашки горячего чая или кофе, который готовится в мгновение ока. Чайник BQ KT1830G Black — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий стильный акцент на вашей кухне и гарантия безупречного результата. Его лаконичный дизайн в глубоком черном цвете и утонченное стеклянное тело делают его больше похожим на элемент современного искусства, который гармонично впишется в любое пространство, от классического до хай-тек. Сердцем этого чайника является мощный нагревательный элемент на 2200 Вт, выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Закрытая спираль обеспечивает невероятно быстрый нагвод — вы получите кипяток для утреннего кофе или вечернего успокаивающего травяного чая буквально за считанные минуты. Такая мощность не заставит вас долго ждать, что особенно ценно в условиях постоянной нехватки времени перед работой или учёбой. При этом конструкция с закрытым нагревательным элементом делает процесс ухода невероятно простым — внутри не скапливается накипь, а протереть корпус не составит никакого труда. Объём в 1.7 литра идеально сбалансирован — его достаточно, чтобы приготовить несколько порций напитков для семьи или гостей, но при этом чайник не занимает много места на столешнице. Вы всегда сможете контролировать количество воды благодаря удобному и точному индикатору уровня, нанесённому на корпус. Это исключает риск налить слишком мало или слишком много, обеспечивая экономию электроэнергии и вашего времени. Особое удовольствие доставляет наблюдение за работой этого устройства. Когда вы включаете чайник, внутри загорается стильная синяя подсветка, превращая процесс кипячения в завораживающее зрелище. Мерцающие пузырьки и игра света создают почти магический эффект, который непременно привлечёт внимание и вызовет восторг у всех домочадцев. Это не только функционально, но и невероятно красиво. Не стоит беспокоиться о качестве воды — встроенный фильтр из мелкой сетки задержит мельчайшие частицы накипи, обеспечивая кристальную чистоту вашего напитка. А после использования вы легко можете убрать шнур питания в специальный отсек в основании чайника, что позволяет поддерживать идеальный порядок на кухне и делает хранение максимально удобным. BQ KT1830G Black — это умное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и надежности. Он создан для тех, кто ценит своё время, не готов идти на компромиссы в вопросах качества и желает окружить себя вещами, которые приносят не только пользу, но и эстетическое удовольствие. Это тот аксессуар, который делает ежедневные процедуры приятнее, а вашу кухню — современнее и уютнее.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 черный
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет б...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет к...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, бело-г...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 White
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 синий
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-296 черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-250 (1,7 л) стекло, пластик цвет ч...
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник BQ KT1830G Черный