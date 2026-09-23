Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) виниловая пластинка

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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Paper Moon, The Coffee Song, Night And Day, Blue Skies, From This Moment On, Pennies From Heaven, Five Minutes More, Begin The Beguine, Nice’N’Easy, Goody Goody, In The Still Of The Night, Always, Brazil, A Fine Romance, On The Sunny The Street, I Won’t Dance, Come Dance With Me, I’m Beginning To See The Light, Makin’ Whoopee, That Old Black Magic, Mr. Success, Castle Rock, (Love Is) The Tender Trap

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Paper Moon, The Coffee Song, Night And Day, Blue Skies, From This Moment On, Pennies From Heaven, Five Minutes More, Begin The Beguine, Nice’N’Easy, Goody Goody, In The Still Of The Night, Always, Brazil, A Fine Romance, On The Sunny The Street, I Won’t Dance, Come Dance With Me, I’m Beginning To See The Light, Makin’ Whoopee, That Old Black Magic, Mr. Success, Castle Rock, (Love Is) The Tender Trap

Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.