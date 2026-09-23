Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) виниловая пластинка
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Описание товара Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) виниловая пластинка
2LP - 180-граммовый черный винил. Это новое расширенное издание, посвященное 50-летию альбома, включает в себя полностью аналоговый мастеринг классического альбома, выполненный Берни Грундманом с оригинальных мастер-лент, а также второй диск с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографию и буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса (переиздание 2026 года).?. BONGO FURY исполняется 50 лет! Классическое сотрудничество Фрэнка Заппы и Капитана Бифхарта в мае 1975 года привело к появлению множества новых композиций, гастрольному туру и, в конечном итоге, к выпуску альбома. Bongo Fury состоит в основном из концертных записей, сделанных в Armadillo Headquarters в Остине, штат Техас, а также нескольких студийных записей, сделанных в The Record Plant в Лос-Анджелесе. Альбом стал запоминающимся дополнением к каталогу Заппы и последним, в котором использовалось название группы « Mothers » до того, как оно было упразднено в 1976 году. Это новое юбилейное издание, посвященное 50-летию, включает в себя полностью аналоговый мастеринг основного альбома, выполненный Берни Грундманом на 180-граммовом черном виниле с оригинальных мастер-лент. Также включает бонусную пластинку с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографический принт, а также буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса.
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