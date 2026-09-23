John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка
Квартет Джона Скофилда с тенор-саксофонистом Джо Ловано был одной из ведущих групп современного джаза 1990-х годов, а второй альбом гитариста на лейбле Blue Note, Meant To Be, в полной мере продемонстрировал всю мощь группы и тонкое музыкальное мастерство. Фронтальный состав Скофилда и Ловано был представлен годом ранее на дебютном альбоме Скофилда на этом лейбле, Time On My Hands, и здесь к ним присоединились басист Марк Джонсон и барабанщик Билл Стюарт для захватывающего сета из 11 оригинальных композиций Скофилда. Квартет с блеском исполняет энергичные, быстрые номера, такие как «Big Fan» и «Go Blow», добавляет фанка в такие композиции, как «Chariots», и замедляет темп для прекрасных баллад, таких как «Keep Me In Mind» и «The Guinness Spot». Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в стереоформате, полностью в аналоговом режиме, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на заводе Optimal.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитIron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитAngra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка