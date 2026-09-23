Телевизор Hisense LED 50A6Q 50"
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense LED 50A6Q 50"
? Развлечения, словно на стадионе — у вас дома Телевизор Hisense A6Q создаёт ощущение живого присутствия благодаря технологии AI Smooth Motion, MEMC и интеллектуальному шумоподавлению. Даже в самых динамичных сценах — будь то трансляция футбольного матча или напряжённый боевик — картинка остаётся чёткой, а движения — плавными и реалистичными. ? Игры без компромиссов Новый уровень гейминга с Game Mode PLUS. Режим снижает задержку ввода, а поддержка VRR и ALLM исключает разрывы и лаги. Благодаря игровой панели все настройки теперь под рукой — реагируйте быстрее, побеждайте увереннее. ? Звук, погружающий с первых секунд Совместная работа Dolby Audio и DTS Virtual:X создаёт объемное звучание с чёткими голосами и эффектами, от которых захватывает дух. Почувствуйте любимые фильмы, сериалы и концерты так, как задумано. ? Кино, как у режиссёра на монтаже Режим Filmmaker Mode передаёт картинку без лишней постобработки. Вы видите кино таким, каким его задумывал автор — без искажений, с точной передачей атмосферы и визуального замысла. ? Голосовой помощник всегда рядом Управление телевизором стало проще: воспользуйтесь голосом, чтобы переключить канал, отрегулировать громкость или найти нужное приложение — без кликов, пультов и суеты. ? Изображение — как новое, даже у старых фильмов Функция 4K AI Upscaler придаёт контенту новое качество: даже старые видео или телешоу выглядят чётко и современно. Каждый кадр — на уровне UHD. ? Яркость, адаптированная под вас Интеллектуальная регулировка яркости экономит электроэнергию, автоматически подстраиваясь под освещение в комнате. Комфорт для глаз — и для счёта за электричество. ? Контент с гаджета — прямо на большой экран Функция Share to TV позволяет мгновенно вывести видео, фото или презентацию со смартфона или ноутбука на экран телевизора. Выберите между дублированием экрана и быстрой трансляцией — всё просто и без лишних настроек. ? Гибкий выбор размеров Hisense A6Q доступен в разных диагоналях: от компактных 43" до масштабных 85", чтобы каждый смог найти идеальное решение для спальни, гостиной или зала. ? Мощная операционная система и персонализированный контент Современная Smart-платформа предлагает контент со всего мира, удобный поиск и персональные рекомендации. Телевизор подстраивается под ваши интересы, а не наоборот. ? Один пульт — всё управление С помощью технологии EzPlay вы управляете телевизором и звуковыми устройствами с одного пульта. Это удобно, стильно и современно. ? Забота о зрении — даже в тёмное время суток Специальный режим снижает нагрузку на глаза при просмотре в условиях низкой освещённости. Идеально для вечерних фильмов и длительных сериалов.
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