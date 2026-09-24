Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED
Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 50" (L50MB-APRU) Насладитесь ярким и живым изображением с этим 50-дюймовым QLED телевизором Xiaomi, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии для вашего комфорта и удовольствия. Ультрачеткое QLED 4K UHD изображение Экран с диагональю 50 дюймов и разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает невероятную четкость и реалистичные цвета благодаря технологии QLED . Частота обновления 60 Гц и широкие углы обзора 178°/178° гарантируют комфортный просмотр с любого места в комнате. Мощная и стабильная работа на Android TV Современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 обеспечивают плавную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Чистый и мощный звук Поддержка технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий и объемный звук, который погружает в атмосферу фильмов и игр. Все необходимые интерфейсы для подключения В телевизоре предусмотрены три HDMI порта, USB, AV, LAN, оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Поддерживаются беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi для максимального удобства. Элегантный дизайн и надежность/ Черная металлическая рамка придает премиальный внешний вид и повышает прочность конструкции. Крепление VESA 100x200 мм позволяет удобно разместить телевизор на стене. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 50" QLED? Яркий и насыщенный QLED дисплей с четким 4K изображением Быстрая и стабильная работа на базе Android TV Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Полный набор современных разъемов и беспроводных технологий Стильный металлический корпус и удобное крепление Xiaomi A Pro 2026 50" — качественный и стильный телевизор для вашего дома!
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