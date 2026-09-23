Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG LED 24TQ510S-PZ.ARUZ 24"
Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ диагональю 60 см обладает поддержкой Smart TV, которая открывает перед пользователем безграничный доступ к контенту из Всемирной паутины. Спрятанные за матрицей светодиоды подсвечивают изображения для достижения равномерной контрастности. Система Motion Eye Care анализирует уровень внешней освещенности и корректирует яркость для комфортного просмотра. Телевизор LED LG 24TQ510S-PZ обладает функцией автоматического включения и выключения в определенные временные рамки. Screen Share позволяет транслировать файлы со смартфона в широкоформатном режиме. Управление возможностями производится через приложение LG ThinQ. При синхронизации периферии используется Bluetooth-интерфейс. Динамики мощностью 10 Вт и расширенное акустическое сопровождение заполнят пространство многомерным звуком.
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