Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка
Xerrox Vol.4 — альбом немецкого звукового художника Alva Noto, работающего в различных стилях экспериментальной электронной музыки, выпущенный в 2020 году. Это четвертая часть его эмбиентного сериала «Xerrox», первая была выпущена в 2007 году Издание на виниле Alva Noto — сценическое имя Карстена Николаи (Carsten Nicolai), немецкого художника, музыканта и одного из основателей лейбла raster-noton. Он один из самых известных музыкантов в современной электронной музыке. Много сотрудничал с такими артистами, как Scanner, Thomas Knak, Mika Vainio, Michael Nyman, Ryoji Ikeda и Ryuichi Sakamoto, а также является участником проекта signal (вместе с Олафом Бендером и Франком Бретшнайдером). В составе дуэта Diamond Version Николай и Олаф Бендер выступали на разогреве у Depeche Mode во время их восточноевропейского тура 2013 года. Xerrox Vol. 4 — это четвёртая часть запланированной серии из пяти выпусков, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала.
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