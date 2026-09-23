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Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 2
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 3
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 4
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 5
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 6
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 7
Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.4
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 2
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 3
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 4
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 5
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 6
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 7
  • Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733751
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Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805471226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.4
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Kirlian, Xerrox Neige, Xerrox Yoyage, Xerrox Plongee, Xerrox Cosmos, Xerrox Nle, Xerrox Argo, Xerrox Calypsoid 1, Xerrox Canaux, Xerrox Utopia, Xerrox Sans Retour, Xerrox Calypsoid 2, Xerrox Apesanteur, Xerrox Neant
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка

Xerrox Vol.4 — альбом немецкого звукового художника Alva Noto, работающего в различных стилях экспериментальной электронной музыки, выпущенный в 2020 году. Это четвертая часть его эмбиентного сериала «Xerrox», первая была выпущена в 2007 году Издание на виниле Alva Noto — сценическое имя Карстена Николаи (Carsten Nicolai), немецкого художника, музыканта и одного из основателей лейбла raster-noton. Он один из самых известных музыкантов в современной электронной музыке. Много сотрудничал с такими артистами, как Scanner, Thomas Knak, Mika Vainio, Michael Nyman, Ryoji Ikeda и Ryuichi Sakamoto, а также является участником проекта signal (вместе с Олафом Бендером и Франком Бретшнайдером). В составе дуэта Diamond Version Николай и Олаф Бендер выступали на разогреве у Depeche Mode во время их восточноевропейского тура 2013 года. Xerrox Vol. 4 — это четвёртая часть запланированной серии из пяти выпусков, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала.

Отзывы о товаре Alva Noto - Xerrox Vol.4 (5057805471226) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805471226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.4
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Kirlian, Xerrox Neige, Xerrox Yoyage, Xerrox Plongee, Xerrox Cosmos, Xerrox Nle, Xerrox Argo, Xerrox Calypsoid 1, Xerrox Canaux, Xerrox Utopia, Xerrox Sans Retour, Xerrox Calypsoid 2, Xerrox Apesanteur, Xerrox Neant
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Xerrox Vol.4 — альбом немецкого звукового художника Alva Noto, работающего в различных стилях экспериментальной электронной музыки, выпущенный в 2020 году. Это четвертая часть его эмбиентного сериала «Xerrox», первая была выпущена в 2007 году Издание на виниле Alva Noto — сценическое имя Карстена Николаи (Carsten Nicolai), немецкого художника, музыканта и одного из основателей лейбла raster-noton. Он один из самых известных музыкантов в современной электронной музыке. Много сотрудничал с такими артистами, как Scanner, Thomas Knak, Mika Vainio, Michael Nyman, Ryoji Ikeda и Ryuichi Sakamoto, а также является участником проекта signal (вместе с Олафом Бендером и Франком Бретшнайдером). В составе дуэта Diamond Version Николай и Олаф Бендер выступали на разогреве у Depeche Mode во время их восточноевропейского тура 2013 года. Xerrox Vol. 4 — это четвёртая часть запланированной серии из пяти выпусков, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала.
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