Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка
Second Horizon — альбом немецкого диджея и продюсера Italo Brutalo (настоящее имя Винсент Фрис), выпущенный в 2025 году Издание на виниле Новый релиз берлинского продюсера Итало Брутало развивает успех его предыдущих работ, объединяя яркий спектр электронных стилей 80-х в стильном, готовом для клубов формате. Двойной виниловый релиз из 12 треков, сочетающий EBM, итало-рок, эйсид, электро и дарквейв, наполнен машинным фанком, неоновым настроением, яркими синтезаторными линиями и эластичными басами, уравновешенными более жесткими, индустриальными текстурами. Треки «City Sights» и «Chasing Shadows» тяготеют к кинематографическому драйву, в то время как «Black Gold» и «I Am A Creator» несут в себе более тяжелые, дистопические обертоны. Большая часть материала была записана на винтажном оборудовании, что придает пластинке подлинный ретро-футуристический оттенок. Это смелая, захватывающая танцевальная музыка с концептуальным подтекстом и явным развитием звучания по сравнению с ранними работами артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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