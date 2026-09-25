Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка
Down in Albion — дебютный студийный альбом британской инди-рок-группы Babyshambles, лидером которой является английский музыкант и художник Пит Доэрти, бывший вокалист ныне легендарной группы Libertines. Альбом был спродюсирован бывшим участником панк-группы The Clash Миком Джонсом и вышел 14 ноября 2005 года. Ремастированное переиздание к 20-летию на цветном виниле, включает пять бонус-треков. Великолепный дебютный альбом, состоящий из 16 песен, длится более часа, и в нём нет ни одной проходной композиции – включая, конечно же, два сингла, вошедшие в десятку лучших в Великобритании: «Fuck Forever» и «Killamangiro». Также в него вошла прекрасная баллада «Albion». Помимо оригинальных 16 треков, юбилейное издание на виниле кремового цвета включает пять тщательно отобранных песен из архивов группы, причем несколько из них – несмотря на популярность бутлегов среди поклонников группы – впервые будут выпущены официально.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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