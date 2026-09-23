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Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка

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Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) - фото 1
Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) - фото 1
  • Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732995
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Характеристики

Бренд
Awesome Tapes From Africa
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Awesome Tapes From Africa
Barcode
[843563139509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Трек-лист
The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time

Отзывы о товаре Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Awesome Tapes From Africa
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Awesome Tapes From Africa
Barcode
[843563139509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Трек-лист
The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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