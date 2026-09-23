Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка
Спустя шесть лет после своего выхода, в 2014 году группа выпустила безумный альбом The Unnatural World, и к тому времени Deathconsciousness стали влиятельной силой и объектом фанатичной одержимости. Альбом, в котором органично сочетаются шугейз, пост-панк, нью-вейв, индастриал и нойз с беспрецедентной глубиной и мощью, был первоначально выпущен лейблом Enemies List Home Recordings, основанным участниками HANL Дэном Барреттом и Тимом Макугой. 75-страничный буклет, прилагаемый к делюкс-версии Deathconsciousness, подробно описывает темную и забытую историю антиохийского культа. Границы между повестью, аннотациями и академическим текстом размыты, и сам зин предлагает захватывающее повествование. Сопровождающий альбом — ритмичный, первобытный и масштабный, мрачный пост-панк шедевр, размышление о смерти, утрате и существовании. С каждым прослушиванием он кажется всё свежее и увлекательнее и доказал свою состоятельность как замечательное произведение искусства. Поклонники Have A Nice Life не зря являются культовыми личностями, возможно, такими же мрачными и загадочными, как и антиохийцы, вокруг которых вращается сам альбом.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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