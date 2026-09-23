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John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) виниловая пластинка

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John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Hammond
Альбом (сингл)
Southern Fried
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) - фото 1
  • John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732892
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Hammond
Альбом (сингл)
Southern Fried
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shake For Me, Cryin' For My Baby, I'm Tore Down, Don't Go No Further, I'm Leavin' You, It's Too Late, Nadine, Mystery Train, My Time After A While, Satisfied, Mine, Riding In The Moonlight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) виниловая пластинка

Southern Fried — студийный альбом Джона Хаммонда, выпущенный в 1969 году. Записан в студии Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме.

Отзывы о товаре John Hammond - Southern Fried (Deagostini) (4620032919352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Hammond
Альбом (сингл)
Southern Fried
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shake For Me, Cryin' For My Baby, I'm Tore Down, Don't Go No Further, I'm Leavin' You, It's Too Late, Nadine, Mystery Train, My Time After A While, Satisfied, Mine, Riding In The Moonlight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Southern Fried — студийный альбом Джона Хаммонда, выпущенный в 1969 году. Записан в студии Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме.
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Отзывы


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