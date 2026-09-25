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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)

Купольная видеокамера HiWatch — надёжное решение для уличного видеонаблюдения. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение в условиях недостаточной освещённости. Камера оснащена микрофоном, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 и имеет порт RJ-45 для подключения. Степень защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице, в том числе при сложных погодных условиях. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °C делает камеру подходящей для эксплуатации в жаркую и морозную погоду. Белый корпус аккуратно выглядит, а вес 0,38 кг упрощает установку. HiWatch сочетает высокое разрешение, уличное исполнение и удобную запись на карту памяти в одном компактном устройстве.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная видеокамера HiWatch — надёжное решение для уличного видеонаблюдения. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение в условиях недостаточной освещённости. Камера оснащена микрофоном, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 и имеет порт RJ-45 для подключения. Степень защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице, в том числе при сложных погодных условиях. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °C делает камеру подходящей для эксплуатации в жаркую и морозную погоду. Белый корпус аккуратно выглядит, а вес 0,38 кг упрощает установку. HiWatch сочетает высокое разрешение, уличное исполнение и удобную запись на карту памяти в одном компактном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm) - по цене 7990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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