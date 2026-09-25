Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
Уличная камера видеонаблюдения HikVision — надёжный страж на посту при любых погодных условиях. Благодаря высокому классу защиты IP67, ей не страшны дождь, пыль и морозы до -40 °C, а в жару до +60 °C она работает стабильно, обеспечивая безопасность круглый год. Компактный белый купольный корпус органично впишется в экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Чёткое изображение с матрицей 2 МПикс. и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет детально рассмотреть всё происходящее. Аппаратный WDR обеспечит качественную картинку даже при сложном освещении, а встроенная ИК-подсветка даст уверенность в ночном наблюдении. Есть поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объёмы записей прямо на камере. Порт RJ-45 облегчает подключение к системе видеонаблюдения.
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