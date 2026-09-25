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Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) купить с доставкой в Москве
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Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)

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Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 1
Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 2
Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 1
  • Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 2
  • Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)
8 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)

IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) обладает разрешением 4 Мп и матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS. Она предназначена для круглосуточной работы и защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, а также от механических воздействий по стандарту IK10. Рабочая температура камеры варьируется от -30 °C до +60 °C, а дальность подсветки – до 30 м. IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) оснащена функциями улучшения изображения, такими как BLC, 3D DNR и WDR 120 дБ, а также поддерживает компрессию видео H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG. Она транслирует 2 потока с фреймрейтом основного потока 20 кадр./с. и дополнительного потока 25 кадр./с. Среди других особенностей камеры можно выделить слот для microSD-карты до 256 ГБ.

Отзывы о товаре Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) обладает разрешением 4 Мп и матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS. Она предназначена для круглосуточной работы и защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, а также от механических воздействий по стандарту IK10. Рабочая температура камеры варьируется от -30 °C до +60 °C, а дальность подсветки – до 30 м. IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) оснащена функциями улучшения изображения, такими как BLC, 3D DNR и WDR 120 дБ, а также поддерживает компрессию видео H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG. Она транслирует 2 потока с фреймрейтом основного потока 20 кадр./с. и дополнительного потока 25 кадр./с. Среди других особенностей камеры можно выделить слот для microSD-карты до 256 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - по цене 8100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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