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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
бежевый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730649
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Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль
Блендер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля и функциональности, которое подойдет для любой современной кухни. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, что придает ему изысканный вид. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт и может развивать скорость до 16000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с широким спектром кулинарных задач, начиная от простого смешивания до сложного измельчения.
С одной из ключевых особенностей этого устройства является его стеклянная чаша объемом 1,4 литра. Она отличается прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает её надежным помощником на кухне. Пять скоростей/режимов работы позволяют подобрать оптимальные настройки для каждого блюда, обеспечивая максимальную гибкость в использовании.
Блендер KitchenAid изготовлен в Китае, что гарантирует сочетание высокого качества сборки и доступной цены. При весе 6,62 кг он достаточно устойчив и не будет сдвигаться на поверхности во время работы. Этот блендер станет отличным приобретением для тех, кто ценит качество, надежность и стиль в каждом элементе кухонной техники.
Блендер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля и функциональности, которое подойдет для любой современной кухни. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, что придает ему изысканный вид. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт и может развивать скорость до 16000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с широким спектром кулинарных задач, начиная от простого смешивания до сложного измельчения.
С одной из ключевых особенностей этого устройства является его стеклянная чаша объемом 1,4 литра. Она отличается прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает её надежным помощником на кухне. Пять скоростей/режимов работы позволяют подобрать оптимальные настройки для каждого блюда, обеспечивая максимальную гибкость в использовании.
Блендер KitchenAid изготовлен в Китае, что гарантирует сочетание высокого качества сборки и доступной цены. При весе 6,62 кг он достаточно устойчив и не будет сдвигаться на поверхности во время работы. Этот блендер станет отличным приобретением для тех, кто ценит качество, надежность и стиль в каждом элементе кухонной техники.
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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