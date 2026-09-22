Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый
Блендер KitchenAid — это высокопроизводительное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С высокой мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения до 16000 об/мин, он легко справится с измельчением, смешиванием и приготовлением самых разнообразных блюд. Этот стационарный блендер оснащен крепким стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который обеспечивает безопасность и длительный срок службы, в то время как острые металлические ножи гарантируют качественные результаты. Обладая 5 режимами работы, блендер позволяет выбрать оптимальную скорость для любых ингредиентов, от мягких фруктов до твердых орехов. Зеленый цвет устройства придаст вашему интерьеру свежесть и яркость. Кроме того, блендер KitchenAid имеет компактные размеры и весит всего 6,62 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 0,91 м, обеспечивая гибкость в размещении на кухне. В комплекте идет одна насадка, которая предоставляет все необходимые функции для эффективной работы. Это сочетание продуманного дизайна, мощности и функциональности делает блендер KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в каждом аспекте кухонной техники.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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