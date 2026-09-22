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Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка

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Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 2
Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 3
Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 4
Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 2
  • Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 3
  • Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 4
  • Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730410
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Характеристики

Бренд
Korn
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Korn
Barcode
[5054197603419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Starting Over, Bitch We Got A Problem, Evolution, Hold On, Kiss, Do What They Say, Ever Be, Love And Luxury, Innocent Bystander, Killing, Hushabye, I Will Protect You, Sing Sorrow, Overture Or Obituary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом группы Korn, выпущенный 31 июля 2007 года. Альбом был намеренно выпущен без названия. Как сказал вокалист Korn Джонатан Дэвис, «почему бы не позволить нашим фанатам называть альбом так, как им будет угодно?». Deluxe издание на двойном виниле ограниченным тиражом, светящийся в темноте гейтфолд. Включает два бонус-трека: "Sing Sorrow" и "Overture Or Obituary". Альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200, что стало самым высоким результатом со времен Untouchables (2002). Безымянный альбом разошелся тиражом в 123 000 копий за первую неделю. Он в общей сложности продержался в чартах двадцать недель. Альбом получил золотой статус в США спустя три месяца после выхода 30 октября 2007 года. С момента своего образования группа Korn продала 40 миллионов альбомов по всему миру, получила две премии «Грэмми», бесчисленное количество раз объездила весь мир с гастролями и установила множество рекордов, которые, вероятно, никогда не будут побиты. Korn постоянно расширяют границы рока, альтернативы и метала и являются опорой для легионов поклонников и поколений артистов по всему миру.

Отзывы о товаре Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Korn
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Korn
Barcode
[5054197603419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Starting Over, Bitch We Got A Problem, Evolution, Hold On, Kiss, Do What They Say, Ever Be, Love And Luxury, Innocent Bystander, Killing, Hushabye, I Will Protect You, Sing Sorrow, Overture Or Obituary
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом группы Korn, выпущенный 31 июля 2007 года. Альбом был намеренно выпущен без названия. Как сказал вокалист Korn Джонатан Дэвис, «почему бы не позволить нашим фанатам называть альбом так, как им будет угодно?». Deluxe издание на двойном виниле ограниченным тиражом, светящийся в темноте гейтфолд. Включает два бонус-трека: "Sing Sorrow" и "Overture Or Obituary". Альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200, что стало самым высоким результатом со времен Untouchables (2002). Безымянный альбом разошелся тиражом в 123 000 копий за первую неделю. Он в общей сложности продержался в чартах двадцать недель. Альбом получил золотой статус в США спустя три месяца после выхода 30 октября 2007 года. С момента своего образования группа Korn продала 40 миллионов альбомов по всему миру, получила две премии «Грэмми», бесчисленное количество раз объездила весь мир с гастролями и установила множество рекордов, которые, вероятно, никогда не будут побиты. Korn постоянно расширяют границы рока, альтернативы и метала и являются опорой для легионов поклонников и поколений артистов по всему миру.
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