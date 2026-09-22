Смартфон Tecno Spark Slim 8/256Gb черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%17 320 руб. 26 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730050
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Характеристики
Бренд
TECNO
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Tecno Spark Slim 8/256Gb черный
Смартфон Tecno Spark Slim 8/256Gb черный
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Бренд
TECNO
Смартфон Tecno Spark Slim 8/256Gb черный
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