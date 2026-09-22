Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р12
Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное кухонное устройство, которое идеально впишется в современный интерьер. Выполненная из высококачественного закаленного стекла, она не только обладает высокой прочностью и долговечностью, но и легко очищается. Белоснежная поверхность добавляет изысканности и элегантности вашему кухонному пространству. Управление прибором осуществляется при помощи удобных механических переключателей, которые обеспечивают надежность и простоту в использовании. Панель оснащена четырьмя газовыми конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, экономя ваше время и усилия. С общей мощностью в 7800 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что способствует эффективности приготовления пищи. Широкий спектр возможностей делает её идеальным выбором для кулинарных экспериментов. Варочная панель GEFEST — это подтверждение высокого качества и надежности белорусского производства, которое уже давно заслужило доверие потребителей. Бренд GEFEST славится своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, предлагая современные решения для вашей кухни.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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