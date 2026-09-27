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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595855
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Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая
Mожет работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте.
Подача газа и электроподжиг конфорок осуществляется с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек белого цвета.
Обновленный дизайн чугунных решеток в виде крестообразного соединения над конфорками позволяет готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки.
Включение варочной панели осуществляется с помощью электроподжига. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.
Mожет работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте.
Подача газа и электроподжиг конфорок осуществляется с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек белого цвета.
Обновленный дизайн чугунных решеток в виде крестообразного соединения над конфорками позволяет готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки.
Включение варочной панели осуществляется с помощью электроподжига. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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