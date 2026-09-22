Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)
Коммутатор ZYXEL — это надежное и эффективное устройство для организации сети, предназначенное для использования в офисах, домах и небольших предприятиях. Данный управляемый коммутатор оснащен 5 портами RJ45, обеспечивая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с сетевыми задачами. Форм-фактор устройства настольный, что делает его удобным для размещения в помещении без специальных монтажных конструкций. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая необходимые функции коммутации, управления трафиком и безопасности сети. Компактный и легкий, с весом всего 0,274 кг, он не требует много места, что делает установку более гибкой и ненавязчивой. Гигабитные порты SFP предоставляют возможность подключения на скорости до 10 Гбит/с, что значительно расширяет возможности сети и помогает интегрировать высокоскоростные подключения при необходимости. Коммутатор может похвастаться размером таблицы MAC адресов до 4000 записей, что позволяет поддерживать стабильную и эффективную работу сети даже в условиях интенсивного использования. Отсутствие поддержки PoE делает его более доступным вариантом для тех, кто не нуждается в питании по Ethernet. Zyxel традиционно предлагает высокое качество и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет идеальным выбором для тех, кто ищет простой, но функциональный сетевой инструмент для организации управления трафиком на уровне предприятия или малого офиса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 670 руб.2168 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
-
В наличииЦена 9 580 руб. 14 000 руб.2395 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)