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Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729818
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, г.
790

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)

Коммутатор ZYXEL — это надежное и эффективное устройство для организации сети, предназначенное для использования в офисах, домах и небольших предприятиях. Данный управляемый коммутатор оснащен 5 портами RJ45, обеспечивая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с сетевыми задачами. Форм-фактор устройства настольный, что делает его удобным для размещения в помещении без специальных монтажных конструкций. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая необходимые функции коммутации, управления трафиком и безопасности сети. Компактный и легкий, с весом всего 0,274 кг, он не требует много места, что делает установку более гибкой и ненавязчивой. Гигабитные порты SFP предоставляют возможность подключения на скорости до 10 Гбит/с, что значительно расширяет возможности сети и помогает интегрировать высокоскоростные подключения при необходимости. Коммутатор может похвастаться размером таблицы MAC адресов до 4000 записей, что позволяет поддерживать стабильную и эффективную работу сети даже в условиях интенсивного использования. Отсутствие поддержки PoE делает его более доступным вариантом для тех, кто не нуждается в питании по Ethernet. Zyxel традиционно предлагает высокое качество и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет идеальным выбором для тех, кто ищет простой, но функциональный сетевой инструмент для организации управления трафиком на уровне предприятия или малого офиса.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-5HPv3 (GS1200-5HPV3-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ZYXEL — это надежное и эффективное устройство для организации сети, предназначенное для использования в офисах, домах и небольших предприятиях. Данный управляемый коммутатор оснащен 5 портами RJ45, обеспечивая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно справляться с сетевыми задачами. Форм-фактор устройства настольный, что делает его удобным для размещения в помещении без специальных монтажных конструкций. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая необходимые функции коммутации, управления трафиком и безопасности сети. Компактный и легкий, с весом всего 0,274 кг, он не требует много места, что делает установку более гибкой и ненавязчивой. Гигабитные порты SFP предоставляют возможность подключения на скорости до 10 Гбит/с, что значительно расширяет возможности сети и помогает интегрировать высокоскоростные подключения при необходимости. Коммутатор может похвастаться размером таблицы MAC адресов до 4000 записей, что позволяет поддерживать стабильную и эффективную работу сети даже в условиях интенсивного использования. Отсутствие поддержки PoE делает его более доступным вариантом для тех, кто не нуждается в питании по Ethernet. Zyxel традиционно предлагает высокое качество и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет идеальным выбором для тех, кто ищет простой, но функциональный сетевой инструмент для организации управления трафиком на уровне предприятия или малого офиса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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