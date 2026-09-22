Top.Mail.Ru
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 6
Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 6
  • Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729817
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; SFP заглушка; резиновые накладки; Документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х8
Вес, г.
600

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F)

Коммутаторы ZYXEL выделяются на рынке сетевого оборудования благодаря своей надежности и функциональности. Эта модель является управляемым коммутатором, что позволяет точно настраивать сетевые параметры в соответствии с вашими потребностями. Устройство выполнено в настольном форм-факторе, что делает его идеальным выбором для использования в офисах или небольших предприятиях. Основные характеристики коммутатора: - **Количество портов**: 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает высокую скорость и надежность подключения. - **Уровень L2**: Поддержка работы на втором уровне модели OSI, что позволяет эффективно управлять коммутацией и осуществлять маршрутизацию внутри сети. - **Таблица MAC адресов**: Вместимость до 4000 записей, что обеспечивает стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств. - **SFP-порты**: Наличие 2 портов SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с для подключения волоконно-оптических линий связи, что расширяет сетевые возможности и увеличивает дальность передачи данных. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость устройства, сохраняя при этом все необходимые функции для надежной работы сети. С весом всего 1,23 кг этот коммутатор легок в установке и перемещении. Коммутаторы ZYXEL — это сочетание качества и функциональности, подходящее для динамично развивающихся сетей, требующих надежного управления и высоких скоростей передачи данных.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; SFP заглушка; резиновые накладки; Документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ZYXEL выделяются на рынке сетевого оборудования благодаря своей надежности и функциональности. Эта модель является управляемым коммутатором, что позволяет точно настраивать сетевые параметры в соответствии с вашими потребностями. Устройство выполнено в настольном форм-факторе, что делает его идеальным выбором для использования в офисах или небольших предприятиях. Основные характеристики коммутатора: - **Количество портов**: 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает высокую скорость и надежность подключения. - **Уровень L2**: Поддержка работы на втором уровне модели OSI, что позволяет эффективно управлять коммутацией и осуществлять маршрутизацию внутри сети. - **Таблица MAC адресов**: Вместимость до 4000 записей, что обеспечивает стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств. - **SFP-порты**: Наличие 2 портов SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с для подключения волоконно-оптических линий связи, что расширяет сетевые возможности и увеличивает дальность передачи данных. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость устройства, сохраняя при этом все необходимые функции для надежной работы сети. С весом всего 1,23 кг этот коммутатор легок в установке и перемещении. Коммутаторы ZYXEL — это сочетание качества и функциональности, подходящее для динамично развивающихся сетей, требующих надежного управления и высоких скоростей передачи данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...