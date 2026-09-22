Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-10v3 (GS1200-10V3-EU0101F)
Коммутаторы ZYXEL выделяются на рынке сетевого оборудования благодаря своей надежности и функциональности. Эта модель является управляемым коммутатором, что позволяет точно настраивать сетевые параметры в соответствии с вашими потребностями. Устройство выполнено в настольном форм-факторе, что делает его идеальным выбором для использования в офисах или небольших предприятиях. Основные характеристики коммутатора: - **Количество портов**: 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает высокую скорость и надежность подключения. - **Уровень L2**: Поддержка работы на втором уровне модели OSI, что позволяет эффективно управлять коммутацией и осуществлять маршрутизацию внутри сети. - **Таблица MAC адресов**: Вместимость до 4000 записей, что обеспечивает стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств. - **SFP-порты**: Наличие 2 портов SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с для подключения волоконно-оптических линий связи, что расширяет сетевые возможности и увеличивает дальность передачи данных. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость устройства, сохраняя при этом все необходимые функции для надежной работы сети. С весом всего 1,23 кг этот коммутатор легок в установке и перемещении. Коммутаторы ZYXEL — это сочетание качества и функциональности, подходящее для динамично развивающихся сетей, требующих надежного управления и высоких скоростей передачи данных.
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