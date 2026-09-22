Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE

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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
314 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729812
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Коммутаторы Ubiquiti — это надежное и передовое сетевое оборудование, идеально подходящее для разнообразных задач в корпоративной среде. Данный управляемый коммутатор предназначен для установки на столе и обеспечивает отличную производительность с поддержкой множества функций уровня L3. Это делает его отличным выбором для модернизации сетевой инфраструктуры и оптимизации передачи данных.
Основные характеристики коммутатора включают в себя:
- **Тип коммутатора**: управляемый, что позволяет пользователю тонко настраивать параметры сети для достижения максимальной эффективности и безопасности.
- **Форм-фактор**: настольный, что обеспечивает простоту в установке и эксплуатации в любом офисном пространстве.
- **Бренд**: Ubiquiti, известный своими инновационными решениями и качественными продуктами для сетей.
- **Уровни коммутации**: L3, предоставляющий возможности маршрутизации и улучшенной обработки данных.
- **Базовая скорость передачи данных**: до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет справляться с высокоинтенсивными сетевыми нагрузками.
- **Количество портов RJ45**: 24 порта, обеспечивающие подключение большого количества устройств и пользователей.
- **Количество портов SFP**: 2 порта с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, что позволяет расширять сетевые возможности и подключать высокоскоростные каналы связи.
Коммутатор также поддерживает современные сетевые функции и технологии, улучшая качество обслуживания и управление сетью. Благодаря этим характеристикам и возможностям коммутаторы Ubiquiti становятся отличным выбором для создания надежной и эффективной сетевой инфраструктуры.
Коммутаторы Ubiquiti — это надежное и передовое сетевое оборудование, идеально подходящее для разнообразных задач в корпоративной среде. Данный управляемый коммутатор предназначен для установки на столе и обеспечивает отличную производительность с поддержкой множества функций уровня L3. Это делает его отличным выбором для модернизации сетевой инфраструктуры и оптимизации передачи данных.
Основные характеристики коммутатора включают в себя:
- **Тип коммутатора**: управляемый, что позволяет пользователю тонко настраивать параметры сети для достижения максимальной эффективности и безопасности.
- **Форм-фактор**: настольный, что обеспечивает простоту в установке и эксплуатации в любом офисном пространстве.
- **Бренд**: Ubiquiti, известный своими инновационными решениями и качественными продуктами для сетей.
- **Уровни коммутации**: L3, предоставляющий возможности маршрутизации и улучшенной обработки данных.
- **Базовая скорость передачи данных**: до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет справляться с высокоинтенсивными сетевыми нагрузками.
- **Количество портов RJ45**: 24 порта, обеспечивающие подключение большого количества устройств и пользователей.
- **Количество портов SFP**: 2 порта с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, что позволяет расширять сетевые возможности и подключать высокоскоростные каналы связи.
Коммутатор также поддерживает современные сетевые функции и технологии, улучшая качество обслуживания и управление сетью. Благодаря этим характеристикам и возможностям коммутаторы Ubiquiti становятся отличным выбором для создания надежной и эффективной сетевой инфраструктуры.
Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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